Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров

В феврале появилась вакансия для пенсионеров с высокой зарплатой. Оклад до 180 тысяч рублей в месяц предлагают менеджеру по телефонным продажам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру».

Менеджеру предстоит звонить по готовой базе автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Работать можно из любой точки России и ближайшего зарубежья. Самое главное, что опыт работы не имеет значения, работодатель готов обучить новичков.

В сервисе отметили, что все больше работодателей отказываются выбирать сотрудников по возрасту. Например, медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве может получать до 100 тысяч рублей. Возраст неважен, но важно владеть всеми сестринскими манипуляциями, иметь высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат «сестринское дело».

Такую же зарплату предлагают инженеру-геодезисту в строительной московской компании. Нужно выполнять геодезические работы, составлять исполнительные схемы и контролировать состояние оборудования.

Большие зарплаты также предлагают швее, автослесарю-автомеханику и семейной паре, которая будет помогать по хозяйству в загородном доме. На эти вакансии тоже рассматривают соискателей преклонного возраста. Всего было проанализировано около 200 тысяч вакансий.