Названа самая вредная для здоровья работа

Работники предприятий по добыче полезных ископаемых чаще остальных страдают от профессиональных заболеваний. Из всех зарегистрированных случаев болезней, связанных с работой, 46,9% приходится именно на них.

Сразу за ними идут те, кто трудится на обрабатывающем производстве, передает RT со ссылкой на сведения Роспотребнадзора. Профзаболевания у работников этой сферы зарегистрированы в 29,9% случаев. На третьем месте — предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением. На их долю приходится 10,5% заболевших. В первой пятерке также сферы строительства (3,6%) и сельского хозяйства (3,5%).

Профзаболевания вызваны физическими перегрузками, промышленными аэрозолями и химическими веществами, от отравления которыми часто страдают работники всех перечисленных сфер. В результате они получают хронические бронхиты, радикулит, вибрационную болезнь и ухудшение звука.

Всего за прошлый год было зафиксировано 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний. В 2018 году специалисты обнаружили на 629 случаев больше.