Названа самая востребованная в России новая профессия

В рейтинге самых востребованных новых профессий в России в этом году первое место досталось врачу телемедицины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы.

«В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей», — приводит агентство текст отчета.

Аналитики выявили рост спроса на специалистов в области экологии, которым предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Также в рейтинг востребованных профессий будущего вошли робототехники с зарплатой до 90 тысяч рублей и работники в сфере навигации и строительства в условиях Арктики, которые могут зарабатывать до 160 тысяч рублей.

На рынке труда остаются востребованными представители профессий, которые стали популярны в последние годы: пилоты дронов, эксперты в области кибербезопасности, инженеры 3D-печати и дизайнеры виртуальной реальности.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин рассказал, что развитие компьютерных технологий приведет к исчезновению некоторых профессий, в которых преобладает монотонный умственный труд. По его словам, это может коснуться бухгалтеров, переводчиков и программистов базового уровня.