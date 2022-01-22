Названа самая популярная соцсеть чиновников в России

Государственные органы и организации разного уровня продолжают развивать собственные аккаунты в социальных сетях. Самыми популярными платформами стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Собеседник агентства отметил, что зарубежные социальные сети популярностью не пользуются.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тысяч пабликов, еще 14 тысяч — в «Одноклассниках», — заявил Цепелев.

Он отметил, что по данным на январь 2022 года, совокупное количество подписчиков составляет 55 миллионов.

В пресс-службе АНО «Диалог Регионы» уточнили, что речь идет об аккаунтах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее.

Организация рекомендует вести страницы живым языком с качественным контентом и короткими видеороликами.

В прошлом году в мессенджерах Telegram, Viber и сообщениях «ВКонтакте» в порядке эксперимента запустили чат-боты 10 региональных администраций. Жители могут оперативно получить официальный ответ от правительства субъекта.

Самое большое количество подписчиков набрали Калужская и Омская области, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. С этого года чат-боты запустят во всех российских ре Наибольшее количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом году такие чат-боты появятся во всех регионах страны.