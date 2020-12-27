Названа самая опасная во время пандемии зона в аэропорту. Ее нельзя избежать

Вероятность заразиться коронавирусом повышается в разы в местах скопления людей. В аэропорту подхватить его можно где угодно. Самые высокие шансы заболеть в зоне досмотра. Там невозможно соблюдать социальную дистанцию, а люди складывают свои вещи в одни и те же пластиковые лотки.

«Потенциально самая грязная — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы», — рассказал РИА «Новости» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Собеседник посоветовал не толпиться в очереди, не снимать маску, а после досмотра обязательно обработать руки антисептиком. По словам Лебедева, в аэропорту без необходимости лучше не ходить по кафе и магазинам, а регистрироваться на рейсы для безопасности нужно онлайн.

За минувшие сутки в России выявили 28 284 новых случаев COVID-19. За все время пандемии — 3 050 248. От последствий заражения коронавирусом умерли 54 778 человек.