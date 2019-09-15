Названа самая красивая украинка

Самую красивую девушку 2019 года выбрали на Украине. Ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Уроженка Харьковской области Маргарита Паша названа победительницей национального конкурса красоты. Она победила среди 24 участниц. Теперь девушка сможет представлять Украину на международных конкурсах красоты «Miss World», «Miss Earth», «Miss International».

Маргарита Паша учится на третьем курсе Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Она уже успела получить научную степень магистра по специальности «менеджмент внешнеэкономической деятельности». На Instagram самой красивой украинки подписаны почти девять тысяч человек. Среди фотографий красавицы много цветов. Кроме того, харьковчанка демонстрирует невероятную растяжку, снявшись несколько раз в вертикальном шпагате.

Кроме короны девушке вручили конверт с внушительной для Украины денежной премией. Вознаграждение составило 400 тысяч гривен. Это почти 700 тысяч рублей.