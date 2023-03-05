Общество 05 марта 2023, 05:41 Названа самая энергозатратная техника в домах россиян Эксперт в сфере ЖКХ Рыбальченко: обогреватели и электроплиты самые затратные приборы РИА «Новости»

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Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал, что обогреватели, водонагреватели и электроплиты являются самыми затратными приборами в домах россиян. Причину затратности специалист в беседе с Ura.ru объяснил тем, что некоторые приборы работают постоянно.

«Первое — это, безусловно обогреватели. Второе — водогрейки. Третье — это электрические плиты. Четвертое — стиральные машины. Пятое — правильно ставить на плиту кастрюли. Если вы включаете конфорку, которая больше, чем ваша кострюлька, то она больше греет воздух», — перечислил Рыбальченко.

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Далее следуют выключатели и замыкает перечень приборов электросчетчик, который не отключишь.

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Раньше больше всего затрат приходилось на освещение. И если в квартирах по-прежнему светят простые лампы накаливания, то их тоже можно смело ставить на второе-третье место по затратности.

«Если его заменить на светодиодное, то оно тут же переместится в конец по затратности», — заметил эксперт.

И все же самой затратной техникой являются обогреватели, указывает Рыбальченко. Их главный минус заключается в постоянной работе.

«Самая энергозатратная бытовая техника, это обогреватели. Чайник может и мощнее обогревателя, но он сколько работает? 3-4 минуты, пока он вскипятит воду. Соответственно, даже мощная техника, которая работает недолго это не такая критичная история», — пояснил специалист.

Критично то, что работает постоянно, заключил собеседник издания.

Ранее в Российском экологическом операторе посчитали, сколько бытовой техники выбрасывают россияне в год. Это в среднем составляет по шесть килограммов приборов на одного человека.