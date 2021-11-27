Названа самая частая проблема со здоровьем домашних животных в период новогодних праздников

Россияне в период новогодних праздников чаще всего обращаются к ветеринарам с жалобами на проблемы с пищеварением у домашних питомцев. Четвероногие любимцы заболевают, если стащат с праздничного стола что-то жирное или острое или если их накормят опасной едой гости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов ветклиники — партнера страховой компании «Согласие».

«Чаще всего — в 58% случаев — у домашних животных возникают проблемы с пищеварительной деятельностью, инородное тело в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) становится причиной 27% обращений, травмы — 13%», — говорится в сообщении ветеринаров.

Чаще всего собаки и кошки глотают кости, мишуру и елочный дождик и упаковки от продуктов. Что касается травм, то в новогодние праздники домашние животные страдают от падения елки или удара током, если пытаются разгрызть гирлянду. Они также получают травмы глаз из-за елочной хвои или взрывов петард и режутся осколками новогодних игрушек и бутылок.

В октябре аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне тратят на своих питомцев каждый месяц около 54 миллиардов рублей.