Названа разница зарплат в Москве и регионах

Представители некоторых профессий (например, врачи, учителя и охранники) могут зарабатывать в столице практически на 50% больше, чем в регионах страны.

Такие данные следуют из результатов исследования сервиса «Работа.ру», пишет РИА «Новости».

Самые высокие зарплаты для популярных профессий, среди которых врач, учитель, продавец, охранник, водитель, предлагают в Москве и Московской области, следует из исследования.

«Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах», — говорится в материале.

Например, в столице и области водители могут получать в месяц порядка 79 тысяч рублей, а на Дальнем Востоке — 67 тысяч. При этом в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде водители могут рассчитывать на ежемесячный доход более 50 тысяч рублей.

Врачи в столице могут получать порядка 101 тысячи рублей. В Екатеринбурге же у врачей самая низкая ставка — около 35 тысяч рублей.

Учителя могут получать самый высокий заработок в Подмосковье — ставка педагога в регионе оценивается в 69 тысяч рублей. В Омске зарплата учителей равно 59 тысяч, в Москве — 48 тысяч рублей в месяц. В Екатеринбурге педагогам платят по 24 тысячи рублей.

Охранникам в Москве готовы платить 48 тысяч рублей, а в Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей. Столичные продавцы тоже получают больше своих региональных коллег — 45 тысяч рублей, в то время как в Нижнем Новгороде предлагают 22 тысячи рублей.