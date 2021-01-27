Названа профессия с самым высоким уровнем COVID-летальности

Риск смерти от COVID-19 повышается у людей определенных профессий. Самая высокая вероятность летального исхода — у медиков, даже молодого возраста.

Соответствующее исследование провели в Калифорнийском университете. Его результаты опубликовал портал препринтов Medrxiv.

На тяжесть течения COVID-19, напомнили авторы научной работы, частично влияет полученная человеком вирусная нагрузка. По этой причине больше всего риску подвержены медики, который постоянно контактируют с зараженными. У представителей этой профессии вероятность стать жертвой коронавируса повышена, даже если они моложе 45 лет.

Исследователи собрали данные по пациентам с COVID-19 в Калифорнии, которые проходили лечение с марта по октябрь 2020 года. Уровень смертности они анализировали и для представителей других сфер деятельности.

Например, среди занятых на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства показатель увеличился на 39%. У тех, кто работает на транспорте и в логистике, — на 28%. Среди рабочих на производстве он вырос на 23%.

В своих выводах ученые подчеркнули, что за указанный период уровень смертности населения трудоспособного возраста в штате вырос на фоне пандемии на 22%.