Названа стоимость питания космонавтов на орбите

Фрукты, овощи, куриное филе, рыбные консервы, сублимированные крем-супы — это та еда, которую едят космонавты на орбите. По подсчетам экспертов, такой рацион людям на Земле обошелся почти в 5300 рублей в неделю.

Об этом РИА «Новости» сообщили московский Музей космонавтики и федеральный сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет».

«По подсчетам „СберМаркета“, недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5,283 тысячи рублей», — рассказали в компании.

Также в список продуктов вошли творог, курага, антрекот, рис, рисовая каша, кедровые орехи, курага, говядина, говяжий язык, заливные рыба и мясо, икра баклажанов и кабачков, лечо, кофе, чай, имбирное печенье, витамины.

Из фруктов космонавты едят яблоки, мандарины, лимоны, грейпфруты, мандарины, лимоны, из овощей — огурцы, помидоры, перец.

Для подсчета средней стоимости их недельного питания специалисты использовали данные Музея космонавтики, Роскосмоса, цены на продукты в более чем 60 ритейлерах, которые подключены к сервису «СберМаркет».

«Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета», — заявили эксперты.

Они отметили, что в рационе обязательно должны быть продукты, богатые кальцием. Известно, что россияне едят сыры с травами и чесноком, а американцы — йогурты с персиками и ягодами. Газировку пить нельзя. Поэтому кока-колу или пиво специально обрабатывают для космоса.

«Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок — на один укус», — отметили в сервисе.

В понедельник, 12 апреля, исполняется ровно 60 лет со дня первого в истории полета человека в космос. Космонавт Борис Волынов готовился к первым полетам вместе с Юрием Гагариным и Германом Титовым. Он отметил, что версий гибели первого космонавта Земли было много.