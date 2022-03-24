Названа причина желания закупить продукты впрок

Желание закупиться продуктами производителей, которые уходят с российского рынка, может говорить о проблемах в пищевом поведении. Об этом для радио Sputnik рассказала клинический психолог, эксперт по пищевому поведению Варвара Зародина.

«Пищевые традиции» — например вечерний чай обязательно с каким-то определенным лакомством — могут быть показателем нездоровой пищевой зависимости. Специалист посоветовала не стараться закупиться впрок каким-то продуктом — на всю жизнь его все равно не хватит.

«Еда тесно связана с получением дофамина. Заменять это надо тем, что доставляет удовольствие. Для кого-то это может быть прогулка, тем более приближается лето, для кого-то — общение с близкими и дорогими людьми, спорт, танцы, просмотр фильмов, любое приятное времяпрепровождение», — сказала Зародина.