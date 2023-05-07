Общество 07 мая 2023, 17:57 Названа причина внезапной смерти актера Александра Тютрюмова Дочь актера Тютрюмова причиной смерти отца назвала воспалительный процесс РИА «Новости»

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Заслуженный артист России Александр Тютрюмов скончался из-за воспалительного процесса внутренних органов. Об этом Пятому каналу сообщила дочь актера.

По ее словам, отец ничем не болел. Накануне смерти он пожаловался на резкую боль. Тютрюмова доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга, но врачи спасти его не смогли.

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Актер театра и кино Александр Тютрюмов скончался 7 мая. Ему было 64 года. У него остались жена, двое детей и двое внуков. Церемония прощания с Тютрюмовым пройдет 10 мая с 10:00 до 12:00 в кинотеатре «Родина», сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Наибольшую известность ему принесли роли в популярных сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Он также занимался режиссурой и продюсированием. За роль в фильме «Цветы календулы» награжден премией «Лучший дебют» 6-го Международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина».