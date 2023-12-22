Общество 22 декабря 2023, 16:07 Названа причина визита силовиков в клуб Mutabor через сутки после вечеринки Ивлеевой RT: целью визита силовиков в Mutabor стали записи с камер вечеринки Ивлеевой Global Look Press

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Пришедшие в московский клуб Mutabor на следующий день после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой сотрудники правоохранительных органов провели обыск и забрали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сотрудники заведения рассказали журналистам RT.

Они уточнили, что из-за следственных действий клуб начал пускать гостей с серьезной задержкой. Официальным объяснением стало заявление о «технических сложностях».

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Бармен клуба уточнил, что правоохранители присутствовали и на самой вечеринке Ивлеевой. По его словам сейчас ситуация стала «более серьезной».

Персонал клуба добавил, что на устроенную Ивлеевой встречу допускали не всех. В частности, туда не пускали журналистов. Если сотрудников СМИ находили, то информацию скидывали в рабочий чат.

Блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе Mutabor вечеринку для представителей российского шоу-бизнеса. Главным условием дресс-кода стала максимальная обнаженность.

После того, как участники встречи опубликовали в социальных сетях кадры с нее, увиденным возмутились общественные деятели и депутаты. На Ивлееву написали заявления в правоохранительные и надзорные органы.

На следующий день в Mutabor пришли сотрудники силовых структур для проведения обысков.