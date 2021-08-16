Названа причина увеличения числа атак мошенников на частных инвесторов

Аферисты чаще стали спекулировать на теме фондового рынка и пытаться обвести вокруг пальца частных инвесторов. Они рассчитывают на то, что смогут обмануть появившихся в этой отрасли новичков. Об этом сообщили на Московской бирже и в брокерских компаниях.

На Московской бирже, где открыты брокерские счета более чем у 13 миллионов россиян, газете «Известия» рассказали, что в 2021 году зафиксировали рост недобросовестных практик введения людей в заблуждение и спекуляций на теме инвестиций в ценные бумаги.

В соцсетях и на других платформах стала появляться реклама якобы крупных брокерских компаний и банков, но с неверными ссылками и контактными данными. Об этом заявил начальник управления по развитию сегмента розничных клиентов Мосбиржи Валерий Скотников.

Мошенники под видом профессионалов продают продукты, в том числе образовательные курсы сомнительного качества.

Как сообщили изданию профессиональные участники этого рынка, в первом полугодии 2021-го число обращений клиентов с жалобой на мошенников выросло на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил руководитель управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрий Леснов.

Он отметил, что злоумышленники стали чаще действовать на фоне притока частных инвесторов на фондовый рынок. Эта тенденция наблюдается с весны 2020 года. По его словам, преступники стремятся обмануть новичков, сыграв на их неопытности.

«Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов, — отметил Лесных.

В БКС тем не менее заявили, что не зафиксировали роста жалоб клиентов на злоумышленников. Начальник управления противодействия мошенничеству компании Владимир Кухаренко рассказал, что такие случаи были актуальны в 2018 году. По его мнению, сейчас почти уже никто не верит предложениям фальшивых брокеров, которые обещают повышенную доходность в иностранных компаниях.

В остальных крупных брокерских компаниях и банках на запрос газеты не ответили.