Названа причина смерти советского разведчика Джорджа Блейка

«Годы взяли свое», — сказал Иванов и добавил, что Блейк к концу жизни ослеп, но не потерял рассудок и память. У разведчика поднялось давление, скорая приехала быстро, и врачи нормализовали его состояние. Потом Блейк снова почувствовал себя плохо и умер.

Джордж Блейк скончался 26 декабря на 99-м году жизни. Он родился в Роттердаме и после Второй мировой войны стал служить в британской разведке MI6 и вербовал для нее агентов в Восточной Европе. Во время работы на Великобританию он по идейным соображениям перешел в ряды советской разведки.

Блейка разоблачили и посадили в тюрьму на 42 года. Спустя пять лет он понял, что обменивать его не собираются, и с помощью сторонников ИРА и движения против ядерного оружия бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Советский разведчик был коммунистом, он прекрасно говорил на русском языке. Большую часть жизни он прожил в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил его близким соболезнования и назвал Блейка легендарным человеком. По словам российского лидера, вклад советского разведчика в обеспечение стратегического паритета и сохранение мира на планете трудно оценить в полной мере.