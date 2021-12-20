Названа причина смерти прооперировавшей себя блокадницы

Причиной смерти 90-летней блокадницы, которая сама сделала себе операцию дома, стало онкологическое заболевание. Помимо этого, в заключении судмедэкспертов указан ковид, рассказали родственницы умершей пенсионерки.

По словам внучки пожилой женщины, во время вскрытия специалисты пришли к выводу, что проведенная операция на ее состояние не повлияла. Женщина отметила, что указанный в качестве еще одной причины смерти ковид вызывает у них вопросы, потому что за два дня до смерти семье говорили, что у пенсионерки отрицательные тесты на коронавирус, написала kp.ru.

«Гроб у нас также был открытый, нам разрешили с ней попрощаться, а значит, она уже была незаразная», — добавила внучка.

По словам собеседницы издания, обстоятельства и причины смерти ее бабушки также устанавливает региональное СУ СК РФ. В ведомстве заявили, что работа ведется в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям нужно установить причинно-следственную связь.

Блокадница сама сделала себе операцию, чтобы выпустить скопившуюся жидкость из брюшной полости. На такой шаг она пошла, потому что у нее был выявлен ковид и она не хотела ехать в больницу. После самостоятельного операционного вмешательства женщину госпитализировали, но она скончалась.