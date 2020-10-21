Названа причина смерти Дмитрия Смирнова

Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. Об этом заявил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — сказал он ТАСС.

О смерти Смирнова сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. По его словам, владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске провел панихиду по протоиерею.

Несколько месяцев назад Смирнов заразился коронавирусом и попал в больницу. Через какое-то время он пошел на поправку. Однако в конце сентября стало известно, что священнослужителя вновь госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Смирнов получил сан священника в 1979 году. С 1991 года был настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского. В последние годы вплоть до конца августа 2020 года занимал пост почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. По этой теме он часто выступал в СМИ. Так, протоиерей заявлял, что девочкам не нужно получать образование. С детства они должны готовиться к материнству.