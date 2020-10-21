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    21 октября 2020, 09:52

    Названа причина смерти Дмитрия Смирнова

    Наза Салех Захи

    Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. Об этом заявил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.
    Названа причина смерти Дмитрия Смирнова

    «Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — сказал он ТАСС.

    О смерти Смирнова сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. По его словам, владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске провел панихиду по протоиерею.

    Несколько месяцев назад Смирнов заразился коронавирусом и попал в больницу. Через какое-то время он пошел на поправку. Однако в конце сентября стало известно, что священнослужителя вновь госпитализировали из-за плохого самочувствия.

    Смирнов получил сан священника в 1979 году. С 1991 года был настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского. В последние годы вплоть до конца августа 2020 года занимал пост почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. По этой теме он часто выступал в СМИ. Так, протоиерей заявлял, что девочкам не нужно получать образование. С детства они должны готовиться к материнству.