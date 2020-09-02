Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

«Ира села за стол и… все. Врачи приехали — она была уже мертвая. В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — приводит сайт слова собеседницы.

Подруга Печерниковой добавила, что актриса лечилась от онкологии, но на проблемы с сердцем не жаловалась. К врачу она обращалась каждый год. Последний раз — в декабре 2019-го.

Нина знала Печерникову больше 40 лет. Она была ее поклонницей. Когда в 2000 году погиб супруг актрисы — актер Александр Соловьев, — подруги стали жить вместе.

Печерникова умерла вечером 1 сентября на 75-м году жизни. В гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщили, что ее кремируют, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где покоятся ее родители.