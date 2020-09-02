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    02 сентября 2020, 15:12

    Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

    Андрей Иванов

    Исполнительница главной женской роли в картине «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова умерла из-за инфаркта. Об этом сайту kp.ru рассказала ее подруга Нина. Ранее актриса никогда не жаловалась на сердце.
    Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

    «Ира села за стол и… все. Врачи приехали — она была уже мертвая. В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт», — приводит сайт слова собеседницы.

    Подруга Печерниковой добавила, что актриса лечилась от онкологии, но на проблемы с сердцем не жаловалась. К врачу она обращалась каждый год. Последний раз — в декабре 2019-го.

    Нина знала Печерникову больше 40 лет. Она была ее поклонницей. Когда в 2000 году погиб супруг актрисы — актер Александр Соловьев, — подруги стали жить вместе.

    Печерникова умерла вечером 1 сентября на 75-м году жизни. В гильдии актеров кино Союза кинематографистов сообщили, что ее кремируют, а прах захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где покоятся ее родители.

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