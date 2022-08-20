Названа причина смерти актера Сергея Григорьева

Российский артист и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший щенка Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши», скончался в Израиле от инфаркта. Хотя он страдал от онкологического заболевания. Об этом рассказала заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, которая озвучивала зайчонка Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши».

Она охарактеризовала Григорьева как профессионала «высокой масти», пишет РБК.

«Он очень был талантливый человек во всем — и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы», — сказала Григорьева.

Артист запомнился ей как очень позитивный человек, «несмотря на свои болячки», он никогда не сдавался.

Похороны пройдут в израильском поселении Ткоа, где артист провел последние годы жизни, написала в соцсетях его подруга, актриса Ирина Озерная.

Григорьев ушел из жизни на 65-м году жизни. Российским зрителям он известен по озвучке щенка Фили в передаче «Спокойной ночи, малыши». Он приступил к роли в 1991 году, а закончил в 2014-м. Помимо этого, он сыграл кота Коксика в детском мультфильме «Шишкин лес».