Общество 30 июля 2023, 13:03 Названа причина смерти 53-летнего мужа певицы Натали продюсера Рудина РИА «Новости»: муж певицы Натали продюсер Рудин умер от последствий ковида Dmitry Udalov / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни на 54-м году жизни. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга Наталья Рудина, более известная как певица Натали.

«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — сообщила она.

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Похороны продюсера пройдут в его родном городе Дзержинске Нижегородской области, писало издание «Стархит». Сама певица Натали убита горем, ведь никто не ожидал скоропостижной смерти ее мужа. К тому же только две недели назад скончался свекр женщины — отец Александра.

Артистка познакомилась с будущим мужем когда была еще совсем юной. Александр заметил девушку на рок-фестивале, когда та выступала, и предложил сотрудничество. Пара поженилась быстро, Наталье тогда было только 17 лет. Избранник будущей знаменитости был старше ее на четыре года.

По данным СМИ, девушка даже предоставила липовую справку о беременности, чтобы их расписали. Однако потом долго корила себя за это, потому что испытывала проблемы во время реальных беременностей.

Тем не менее, в счастливом браке Наталья и Александр прожили 32 года. В 2001 году появился их первенец — Арсений, через девять лет родился — Анатолий. В 2017 году Натали стала мамой в третий раз, родился мальчик Евгений.