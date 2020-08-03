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    03 августа 2020, 07:55

    Названа причина потасовки десантников и Росгвардии в парке Горького

    Наза Салех Захи

    Россия 2 августа отметила День ВДВ, который не обошелся без происшествий. Десантник, присутствовавший при потасовке между представителями Воздушно-десантных войск и Росгвардией в парке Горького в Москве, рассказал о причине конфликта.
    Названа причина потасовки десантников и Росгвардии в парке Горького

    Очевидец сообщил сайту kp.ru, что силовики задержали нетрезвого десантника. За него вступились несколько человек. Однако тогда на помощь росгвардейцам пришли сотрудники полиции.

    «Начались стычки, но без ударов — толкались», — заявил свидетель этих событий.

    По его словам, первыми кулаками начали махать вэдэвэшники.

    «Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил десантник.

    Он подчеркнул, что в толпе празднующих были агрессивно настроенные. Сам мужчина хотел предотвратить потасовку и пытался увести подальше разгоряченных мужчин.

    Ранее пресс-служба центрального округа Росгвардии заявила, что в московском Парке Горького удалось справиться с нарушением общественного порядка. Личности участников потасовки устанавливаются.

    День ВДВ традиционно отмечают в России 2 августа. В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет.

    Новости SMI.FM