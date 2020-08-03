Названа причина потасовки десантников и Росгвардии в парке Горького
Очевидец сообщил сайту kp.ru, что силовики задержали нетрезвого десантника. За него вступились несколько человек. Однако тогда на помощь росгвардейцам пришли сотрудники полиции.
«Начались стычки, но без ударов — толкались», — заявил свидетель этих событий.
По его словам, первыми кулаками начали махать вэдэвэшники.
«Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил десантник.
Он подчеркнул, что в толпе празднующих были агрессивно настроенные. Сам мужчина хотел предотвратить потасовку и пытался увести подальше разгоряченных мужчин.
Ранее пресс-служба центрального округа Росгвардии заявила, что в московском Парке Горького удалось справиться с нарушением общественного порядка. Личности участников потасовки устанавливаются.
День ВДВ традиционно отмечают в России 2 августа. В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет.