Названа причина потасовки десантников и Росгвардии в парке Горького

Россия 2 августа отметила День ВДВ, который не обошелся без происшествий. Десантник, присутствовавший при потасовке между представителями Воздушно-десантных войск и Росгвардией в парке Горького в Москве, рассказал о причине конфликта.

Очевидец сообщил сайту kp.ru, что силовики задержали нетрезвого десантника. За него вступились несколько человек. Однако тогда на помощь росгвардейцам пришли сотрудники полиции.

«Начались стычки, но без ударов — толкались», — заявил свидетель этих событий.

По его словам, первыми кулаками начали махать вэдэвэшники.

«Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — отметил десантник.

Он подчеркнул, что в толпе празднующих были агрессивно настроенные. Сам мужчина хотел предотвратить потасовку и пытался увести подальше разгоряченных мужчин.

Ранее пресс-служба центрального округа Росгвардии заявила, что в московском Парке Горького удалось справиться с нарушением общественного порядка. Личности участников потасовки устанавливаются.

День ВДВ традиционно отмечают в России 2 августа. В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет.