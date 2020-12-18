Названа причина появления ковид-диссидентов

Беспомощность, тревога и недоверие стали причиной возникновения большинства конспирологических теорий о появлении нового коронавируса. Россияне хотят таким образом защититься в стрессовой ситуации, когда от них мало что зависит.

Как сообщил ТАСС, такую теорию выдвинул заведующий лабораторией Института психологии РАН Тимофей Нестик на общем собрании профессоров РАН. Он подчеркнул, что существует важная причина, которая объясняет поведение части россиян. Речь идет об обратном эффекте целенаправленного нагнетания страха на население.

«Если человек испытывает сильную тревогу, и она сопряжена с чувством беспомощности, то это провоцирует психологическую защиту, то есть недооценку вероятности и серьезности угрозы. А если это еще и сопряжено с низким уровнем социального доверия, как у нас в стране, то [все это сопрягается] еще и с верой в конспирологические теории», — сказал Нестик.

Он сообщил об еще одной распространенной реакции — сверхоптимизме, когда люди уверены, что заболеет кто-то другой, а не они. Россияне также склонны увязывать уже знакомые угрозы вроде гриппа или ОРВИ с новыми и неопределенными. Ученый подчеркнул важность гуманитарных цифровых технологий в борьбе

«Одно блокирование [фейкового контента], к сожалению, поддерживает в нас иллюзии и не делает нас более защищенными от различных информационных атак», — подчеркнул он.

В конце ноября Волгоградский суд отказал ковид-диссиденту в удовлетворении его требования об отмене режима повышенной готовности, так как коронавируса не существует.