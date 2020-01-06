Названа причина побега срочника из части в Забайкалье
Военнослужащий-срочник самовольно оставил часть в Забайкалье, потому что хотел в новогодние праздники навестить мать. Ранее женщина перенесла инсульт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
«Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить маму в Новогодние праздники, которая ранее перенесла инсульт. Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял», — приводит агентство текст сообщения военных. Наказывать солдата за этот поступок не будут.
Ранее стало известно, что срочник Артур Хакимов самовольно оставил место службы в одной из воинских частей Забайкальского края. В понедельник, 6 января, он добровольно пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края и рассказал о причине своего побега.