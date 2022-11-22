Общество 22 ноября 2022, 19:07 Названа причина, по которой женщины не хотят рожать второго ребенка Демограф Синельников: женщины не рожают второго ребенка из-за страха потерять мужа

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Демограф Александр Синельников выразил мнение, что многие женщины не хотят рожать второго ребенка, потому что опасаются ухода мужа. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Издание «Ридус» пояснило, что растить двоих детей без партнера сложнее, чем одного. Также некоторые женщины полагают, что найти нового супруга в подобной ситуации тоже тяжелее.

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«Многие живут так называемым гражданским браком, то есть не хотят регистрировать отношения, потому что понимают, что их союз в любой момент может развалиться, даже если будут дети», — добавил Синельников.

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