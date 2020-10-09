Названа причина отключения курантов Спасской башни в Кремле

Отмечается, что еще три года назад начали рассматривать вопрос о необходимости усовершенствовать звуковые характеристики курантов. Так появилась идея изготовить и установить на звоннице Спасской башни колокола, которые будут точно попадать в ноты.

К началу текущего года отлили инструменты, которые соответствуют всем требованиям специалистов. В целом установки ждут 12 колоколов. Планируется, что куранты вновь заработают 4 ноября этого года.