Названа причина отключения курантов Спасской башни в Кремле
Представители Федеральной службы охраны (ФСО) РФ сообщили, что в связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами с 9 октября часы будут отключены, пишет сайт kp.ru.
Отмечается, что еще три года назад начали рассматривать вопрос о необходимости усовершенствовать звуковые характеристики курантов. Так появилась идея изготовить и установить на звоннице Спасской башни колокола, которые будут точно попадать в ноты.
К началу текущего года отлили инструменты, которые соответствуют всем требованиям специалистов. В целом установки ждут 12 колоколов. Планируется, что куранты вновь заработают 4 ноября этого года.