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    09 октября 2020, 10:56

    Названа причина отключения курантов Спасской башни в Кремле

    Полина Петрова

    Представители Федеральной службы охраны (ФСО) РФ сообщили, что в связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами с 9 октября часы будут отключены, пишет сайт kp.ru.
    Названа причина отключения курантов Спасской башни в Кремле

    Отмечается, что еще три года назад начали рассматривать вопрос о необходимости усовершенствовать звуковые характеристики курантов. Так появилась идея изготовить и установить на звоннице Спасской башни колокола, которые будут точно попадать в ноты.

    К началу текущего года отлили инструменты, которые соответствуют всем требованиям специалистов. В целом установки ждут 12 колоколов. Планируется, что куранты вновь заработают 4 ноября этого года.