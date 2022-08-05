Названа причина лидерства Москвы и Петербурга в топе самых перспективных невест

Жительницы Москвы и Санкт-Петербурга обладают большими возможностями для ухода за собой, поэтому мужчины стремятся брать себе жен из этих городов. Об этом «Говорит Москва» сообщила известная телеведущая Роза Сябитова.

По ее словам, мужчины на первое место при выборе супруги ставят красоту и молодость, а у жительниц этих двух городов больше возможностей, чтобы привести свой внешний вид к образу идеальной невесты.

«Иногородние девушки в этом плане проигрывают, это их беда. Возможно, они добирают своей внутренней красотой. Плюс в столицах девушки более образованные, у них тут есть много возможностей», — сказала она.

При этом Сябитова отметила, что девушки из регионов обладают гораздо более высокими моральными стандартами, чем в мегаполисах.

«Это вторая сторона монеты: девушки в столицах более капризны, у них завышенные требования, они более эгоистичны и жестче. Качества любви и доброты, желание создать семью есть в регионах», — добавила телеведущая.

Ранее сервис «Работа.ru» провел опрос, выяснив, что в столицах можно встретить более перспективную невесту. На первом месте рейтинга оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербурге, а тройку замкнул Краснодар.