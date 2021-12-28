Названа причина грядущего мирового дефицита нефти

По мнению главы компании Halliburton, мир движется к эпохе дефицита нефти. Доцент программы «Международная экономическая безопасность» РУДН Хаджимурад Белхароев, отметил, что на ситуация могла повлиять в том числе и пандемия. О возможных причинах случившегося он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что ограничения на передвижение населения и товара сохраняются в мире из-за пандемии уже второй год. В результате оказался подорван рост мировой экономики. В первую очередь это отразилось на рынке сырья. В связи с ограничением передвижения упал спрос на нефтепродукты, отрасль оказалась в стагнации.

Белхароев подчеркнул, что к этому добавляется снижение ресурса действующих скважин. Что касается проектов по геологической разведке, то они заморожены на неопределенный срок. Все это отражается на секторе. По данным эксперта, инвестиции в нефтегазовый сектор в России с 2020 года сократились более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что трейдерам, которые играют против российского рубля, выгодна возникающая вокруг национальной валюты паника. При падении ее курса все, кто поставил на подобный исход, прилично зарабатывают.