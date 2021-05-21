Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Ростовом

Выброс метана стал причиной гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщил директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев.

«Авария на станции перекачки и выброс метана», — передал ТАСС его слова.

Сейчас спасатели ищут двоих рабочих после ЧП на очистных сооружениях. Еще пять человек попали в больницу. До этого СМИ публиковали разные данные о погибших. ТАСС со ссылкой на свои источники написал о гибели семи рабочих, телеканал РЕН ТВ передавал, что жертвами стали два человека. Газета «Известия», тоже ссылаясь на источники, сообщила, что два человека погибли. По предварительной информации, двое рабочих находятся в тяжелом состоянии. С ними работает токсиколог. В Следственном комитете сообщили «360», что уточняют информацию.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий объяснил, что число погибших в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области пока неизвестно из-за затопления колодца.