Названа причина гибели футболиста-любителя в Москве

Молодой футболист умер во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) из-за сердечного приступа и несвоевременной реанимации. Такое мнение высказал бывший врач столичного «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщил сайт «Чемпионат.com».

У молодых людей внезапная остановка сердца чаще проявляется от недостаточного обследования или вовсе отсутствия такового. И молодой возраст сам по себе является фактором риска, отметил бывший врач «Спартака».

Вартапетов рассказал, что десятки раз оказывал помощь в составе реанимационной бригады. Но реанимация далеко не всегда бывает успешной.

«Мы должны понимать, что те минуты и секунды, которые есть до приезда скорой помощи, чаще всего решающие», — сказал он.

Вартапетов отметил, что ситуация похожа на ту, которая произошла с датским футболистом Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца во время матча Евро-2020. Но тогда реанимация была начата немедленно, а в матче ЛФЛ с этим могли быть проблемы.

«После пяти минут промедления шансов выжить практически нет», — заключил он.

Футболист умер во время матча ЛФЛ в Москве в субботу, 26 июня. Он потерял сознание в самом начале игры. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов сообщал, что умершего футболиста не было в заявке. По его словам, это был «подставной игрок», его пригласил поиграть друг.