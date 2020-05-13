Названа причина блокировки аккаунта Кадырова в Instagram

В Facebook отметили, что они подчиняются американскому законодательству и принимают все меры, чтобы выполнять свои обязательства.

«Мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — заявил представитель Facebook.

Это не первый случай, когда Facebook блокирует страницы Рамзана Кадырова. В 2017 году компания удалила страницы главы Чечни из своей основной социальной сети и из Instagram. Тогда это объяснили включением Кадырова в санкционный список США.

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США», — заявили тогда в компании.

В ноябре 2018 года Рамзан Кадыров завел новый профиль в Instagram, который сегодня заблокировали.

Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в декабре 2017 года по так называемому «Закону Магнитского». Американский Минфин заявил, что считает руководителя Чечни ответственным за пытки, убийства и нарушения прав человека.