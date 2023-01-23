23 января 2023, 05:58
Названа предварительная сумма строительства трассы из Ростова-на-Дону в Крым
Строительство трассы из Ростова-на-Дону в Крым предварительно оценили до 400 млрд рублей
Стоимость строительства трассы Джанкой — Ростов-на-Дону, которая пройдет через новые российские регионы, предварительно оценивается в сумму до 400 миллиардов рублей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
При этом Сальдо подчеркнул, что пока рано говорить о стоимости строительства. Нужно дождаться готовности рабочего проекта с его финансово-экономическим обоснованием. Однако, по его словам, будущую сумму «можно прикинуть».
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«Если считать от Симферополя, то до Ростова по северному побережью Азовского моря — около 600 километров (по южному пути через Крымский мост — почти 700 километров). „Таврида“ с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 миллиардов рублей. Так что, полагаю, в 350-400 миллиардов рублей (с учетом инфляции с 2020 года) уложимся», — сказал Сальдо.
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В декабре стало известно, что транспортный коридор, соединяющий между собой Санкт-Петербург и Владивосток, назвали «Россия», а трасса М12 Москва — Казань — Екатеринбург получила название «Восток».
Эту инициативу поддержал российский президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. До этого Путин поручил провести общественное голосование по выбору названий для этих трасс.
Строительство
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