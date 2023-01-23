Общество 23 января 2023, 05:58 Названа предварительная сумма строительства трассы из Ростова-на-Дону в Крым Строительство трассы из Ростова-на-Дону в Крым предварительно оценили до 400 млрд рублей Pxhere

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Стоимость строительства трассы Джанкой — Ростов-на-Дону, которая пройдет через новые российские регионы, предварительно оценивается в сумму до 400 миллиардов рублей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом Сальдо подчеркнул, что пока рано говорить о стоимости строительства. Нужно дождаться готовности рабочего проекта с его финансово-экономическим обоснованием. Однако, по его словам, будущую сумму «можно прикинуть».

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«Если считать от Симферополя, то до Ростова по северному побережью Азовского моря — около 600 километров (по южному пути через Крымский мост — почти 700 километров). „Таврида“ с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 миллиардов рублей. Так что, полагаю, в 350-400 миллиардов рублей (с учетом инфляции с 2020 года) уложимся», — сказал Сальдо.

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В декабре стало известно, что транспортный коридор, соединяющий между собой Санкт-Петербург и Владивосток, назвали «Россия», а трасса М12 Москва — Казань — Екатеринбург получила название «Восток».

Эту инициативу поддержал российский президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. До этого Путин поручил провести общественное голосование по выбору названий для этих трасс.