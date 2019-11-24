Пилот жаловался на проблемы с сердцем. Поэтому причиной смерти капитана воздушного судна мог стать сердечный приступ.

Мужчина мог скончаться из-за оторвавшегося тромба. Это сведения другого источника, также знакомого с ситуацией.

Причинами скоропостижной смерти мог стать разрыв аневризмы или инфаркт. К такому выводу пришел врач Олег Жуков, сообщил сайт телеканала «Звезда». Аневризму выявить сложно, найти ее можно только при тщательном обследовании, которое проводится раз в полгода. Это заболевание предопределяется на генетическом уровне. А вот перед образованием тромба обычно происходят изменения в крови, повышается холестерин. Его врачи могут обнаружить без проведения специальных обследований.

Самолет вылетел в Анапу после экстренного приземления в Ростове-на-Дону Подробнее

Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево утром 24 ноября и направлялся в Анапу. В воздухе второй пилот резко почувствовал себя плохо, поэтому Airbus 320 экстренно сел в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Диспетчеры отдали борту приоритет посадки. В аэропорту пилота ждали медики воздушной гавани и сотрудники городской скорой помощи. Тем не менее 49-летний мужчина вскоре умер.

При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Лайнер рейса SU1546 дозаправили в Ростове-на-Дону. В 13:12 самолет вместе с пассажирами снова направился в пункт назначения. «Аэрофлот» выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.