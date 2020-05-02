Названа польза от коронавируса для жителей мегаполисов
Как рассказала в интервью «Мосленте» цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко, люди начали смотреть спектакли, оперу, балет и слушать классическую музыку из-за того, что «отвалились» их обычные любимые дела. В возросшем интересе к искусству есть «оттенок панического, экстренного потребления».
Люди пытаются прикоснуться к высокому перед лицом опасности и неизвестности. Отказ от личного взаимодействия с людьми стал причиной возросшей любви к спорту. Человек без телесного жить не может. Человеку важно что-то ощущать телом.
Люди остановили свой бег и стали больше общаться друг с другом хотя бы и в формате Zoom-вечеринок. Из-за пандемии люди стали внимательнее относиться и к гигиене, что является несомненным плюсом.
Россияне с конца марта живут в режиме строгой самоизоляции. Выходить на улицу без особой нужды сейчас нельзя.
За минувшие сутки в России зафиксировали рекордный прирост зараженных: 9623 человека. По последним данным, всего в России сейчас 124 054 инфицированных.