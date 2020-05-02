Названа польза от коронавируса для жителей мегаполисов

Жителям больших городов сейчас сложнее всех. За соблюдением режима самоизоляции в мегаполисах следят с удвоенным вниманием, а вероятность заразиться остается высокой. Однако в этом есть свои плюсы. Люди стали больше общаться, заниматься спортом и интересоваться искусством.

Как рассказала в интервью «Мосленте» цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко, люди начали смотреть спектакли, оперу, балет и слушать классическую музыку из-за того, что «отвалились» их обычные любимые дела. В возросшем интересе к искусству есть «оттенок панического, экстренного потребления».

Люди пытаются прикоснуться к высокому перед лицом опасности и неизвестности. Отказ от личного взаимодействия с людьми стал причиной возросшей любви к спорту. Человек без телесного жить не может. Человеку важно что-то ощущать телом.

Люди остановили свой бег и стали больше общаться друг с другом хотя бы и в формате Zoom-вечеринок. Из-за пандемии люди стали внимательнее относиться и к гигиене, что является несомненным плюсом.

Россияне с конца марта живут в режиме строгой самоизоляции. Выходить на улицу без особой нужды сейчас нельзя.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекордный прирост зараженных: 9623 человека. По последним данным, всего в России сейчас 124 054 инфицированных.