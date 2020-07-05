Названа польза брачного договора

Необходимости в брачном договоре нет, если в брак вступают влюбленные, не успевшие до создания семьи приобрести значимое имущество. При этом в заключении такого контракта есть ряд своих плюсов и польза.

О ней в беседе с агентством «Прайм» рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист отметил, что «в период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу».

А вот в том случае, если у кого-то из молодых есть состоятельные родственники, желающие подарить дорогой подарок на свадьбу, или же кто-то из будущих супругов наследует значимое имущество, то это уже совсем другое дело. Будущим мужу и жене, по словам юриста, лучше сразу определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, порядок несения каждым из них семейных расходов, способы участия в доходах друг друга, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Все это прописывается в брачном договоре.

В документ можно включить и иные положения. Исключение составляют только те, которые запрещает Семейный кодекс. Например, как уточнил Миронов, права и обязанности супругов в отношении детей не могут быть отрегулированы.

Своя польза такого контракта есть также и для давно созданной крепкой и успешной семьи. В этом случае брачный договор представляет собой некую страховку, «которая лишь укрепляет отношения, обеспечивает гарантии каждого из них на случай, если вдруг случится беда».

«Вывод напрашивается сам собой: разумная реализация права на брачный договор, его заключение, является весьма полезным для семьи», — заключил юрист.

За период самоизоляции в России выросла доля брачных договоров. Более того, во время пандемии коронавируса заключение такого контракта между супругами превратилось в одну из наиболее востребованных услуг.

Еще в феврале был замечен рост спроса на такую услугу, как брачный договор. Только за 2019 год таких соглашений было заключено более 100 тысяч. Это в два раза больше, чем за четыре года до этого — в 2015-м. «360» разбирался, что происходит с институтом семьи в стране.