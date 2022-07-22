Названа победительница конкурса «Мисс Москва — 2022»
Победу в конкурсе «Мисс Москва — 2022» одержала переводчица Анна Янкова
Переводчица Анна Янкова стала победительницей 26-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Торжественное мероприятие прошло в Концертном зале «Известия Hall». Анна Янкова представит столицу на фестивале «Краса России», который пройдет этой осенью в Сочи.
Кроме победительницы, в главном конкурсе награды получили и другие участницы. В номинации «Московская красавица — 2022» победу одержала психолог Инна Лепилина.
«Красой Москвы — 2022» жюри признало спортсменку Алену Акимову, а корону «Мисс Юная Москва — 2022» вручили 19-летней студентке Софье Раскиной.
Всего в конкурсе приняли участие 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.