Переводчица Анна Янкова стала победительницей 26-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Торжественное мероприятие прошло в Концертном зале «Известия Hall». Анна Янкова представит столицу на фестивале «Краса России», который пройдет этой осенью в Сочи.

Кроме победительницы, в главном конкурсе награды получили и другие участницы. В номинации «Московская красавица — 2022» победу одержала психолог Инна Лепилина.

«Красой Москвы — 2022» жюри признало спортсменку Алену Акимову, а корону «Мисс Юная Москва — 2022» вручили 19-летней студентке Софье Раскиной.

Всего в конкурсе приняли участие 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.