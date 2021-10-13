Названа отрасль Крыма, достигшая успехов в сельском хозяйстве

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов рассказал, что Крым за последние годы добился значительных успехов в сельском хозяйстве, однако для его дальнейшего развития нужны новые программы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на медиагруппу «Патриот».

«Сказать, что мы делаем существенные успехи — ничего не сказать. Но, безусловно, хотелось, чтобы развитие Крыма пользовалось бы большим интересом и, самое главное, чтобы были такие масштабные программы, которые смогли бы приглашать в республику представителей других регионов. То есть очень важно, чтобы появилась качественная информационная повестка, которая в том числе стимулировала бы компании прибывать в Крым», — сообщил Панов.

Аграрии Крымского полуострова накопили большой опыт в виноградарстве. Сейчас это направление считается одни из самых перспективных. Винные карты кафе и ресторанов все чаще наполняются отечественной продукцией. При этом российские вина ничем не хуже иностранных, а иногда даже лучше.