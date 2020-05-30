Названа основная рекомендация при лечении COVID-19

«Первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения. И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные», — отметил Зыков.

Собеседник издания подчеркнул, что просто так применять лекарства, которые сейчас используют при борьбе с последствиями заражения коронавирусом, нельзя. Каждый из них имеет побочные эффекты. Все препараты в этом случае должен назначать врач. Зыков отметил, что медицинские специалисты подходят к выбору и назначению лекарств максимально ответственно.

Сейчас иммунная прослойка населения крайне мала и не может сама по себе защитить от прихода второй волны нового вируса. Профессор призвал всех быть осторожными и носить маски, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать повторной волны 2019-nCoV. По его словам, самое главное — это социальная дистанция. Если ее не соблюдать, то никакие маски не помогут.