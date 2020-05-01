Названа основная причина низкой смертности от COVID-19 в России

Россия избежала волны смертей от последствий заражения коронавирусом благодаря системному здравоохранению. Где есть система — там меньше жертв.

«Там, где система здравоохранения работает как система, а не отдельные больницы, там, где есть <…> возможность лечить людей сразу в больницах, это не специализированное лечение, но тем менее лечат тем, что есть, проводят поддерживающую терапию, там смертность ниже. Это Россия», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович.

Во время видеоконференции с депутатами «Единой России» Вуйнович подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, однако это не показатель того, что пандемия вышла на плато. На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что уровень смертности из-за коронавируса в России один из самых низких в мире. Он составляет менее 1%.

Российские врачи выявили 106 498 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 1073 инфицированных.