Основной площадкой, где плодятся фейки о голосовании по поправкам в Конституцию, стала популярная среди молодежи соцсеть TikTok. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

Именно там появляется информация, что для голосования не нужен паспорт, а те, кто не сделает свой выбор, — получит штраф. Все эти фейковые данные публиковали пользователи TikTok, сказал Малькевич.

«Хочу с тревогой заметить, что за последнюю неделю количество ложных сообщений, вбросов увеличилось в шесть раз», — цитирует слова члена ОП ТАСС. Всего, по его словам, в социальных сетях выявили более 1,5 тысячи недостоверных фактов о голосовании.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что полиция Москвы проверяет все данные о поддельных аккаунтах, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам.

Сделать свой выбор и проголосовать за или против поправок в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля.