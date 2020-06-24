Названа опасность ношения маски на подбородке

В жару в защитной маске трудно дышать, поэтому многие спускают ее на подбородок. Это может привести к массовому нарушению санитарного режима. Коронавирус еще не отступил, предсказать дальнейшее развитие событий пока трудно.

«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — приводит РИА «Новости» слова анестезиолога-реаниматолога Минздрава России, профессора Игоря Молчанова.

Он отметил, что особо опасно носить маску на подбородке жителям крупных городов, где много мигрантов. Сейчас особенно важно соблюдать все предписания по защите от коронавируса. Маски необходимо носить в общественных местах и в транспорте.

Ситуация с коронавирусом в России к лету стабилизировалась. Региональные власти начали отменять жесткие ограничения, однако во многих субъектах сохраняется масочный режим.

Некоторые врачи полагают, что осенью в России может случиться вторая волна коронавируса. Чтобы встретить повторную вспышку 2019-nCoV во всеоружии, необходимо вести здоровый образ жизни. Люди с крепким организмом переносят заражение легче. Об этом ранее рассказал профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.