Названа опасность неправильного заваривания чая

Главной ошибкой, которую обычно совершают все любители чая — недостаточно высокая температура воды. На упаковках с заваркой всегда содержится рекомендация «Заливать кипящей водой», но многие не придерживаются этого правила.

Чай — это натуральный продукт в котором могут обнаружится дрожжи, плесень и даже патогенные бактерии, включая сальмонеллу. Кипящая вода убивает все эти микробы.

Специалисты рекомендуют оставлять чай после заливки кипятком на пять минут, чтобы все патогенные бактерии погибли. При этом надолго оставлять заваренный напиток не стоит, так как споры микробов выживают и могут прорасти в теплой среде.

В Институте особо отметили, что в кулерах температура воды достигает только от 80 до 85 градусов, что явно недостаточно, чтобы избавиться от патогенных бактерий.