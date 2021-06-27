Названа опасность бесконтрольного приема иммуностимуляторов

Прием иммуностимуляторов просто «на всякий случай» может иметь очень неблагоприятные последствия для организма. Не зная о состоянии своей иммунной системы, человек, который без назначения пьет такие лекарства, рискует получить серьезные аутоиммунные заболевания.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева заявила, что многие россияне не хотят идти к врачу, предпочитая делать себе назначения самостоятельно. И это в итоге приводит к тому, что они не улучшают себе иммунитет, а, напротив, губят здоровье, сообщила газета «Известия».

По словам Загребневой, прием таких препаратов может, в частности, привести к развитию ревматоидного артрита. Она объяснила, что перед тем как пить иммуностимуляторы, нужно провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено этой системы нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что не против того, чтобы люди при желании пили что-то безвредное, например, настои трав. Но другое дело, когда речь идет о каких-то серьезных вещах.

«Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы», — предупредил он.

Дело в том, что при аутоиммунных заболеваниях иммунная система вызывает агрессию против собственной ткани, а такие препараты ее только обостряют. Болибок добавил, что люди могут не знать о том, что у них, к примеру, развивается ревматоидный артрит, но при простуде они начинают пить иммуностимуляторы, что только обостряет болезнь. Выходом он считает регулярные обследования у специалистов.