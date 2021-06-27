facebook_pixel
    27 июня 2021, 10:05

    Названа опасность бесконтрольного приема иммуностимуляторов

    Ольга Назаркина

    Прием иммуностимуляторов просто «на всякий случай» может иметь очень неблагоприятные последствия для организма. Не зная о состоянии своей иммунной системы, человек, который без назначения пьет такие лекарства, рискует получить серьезные аутоиммунные заболевания.

    Названа опасность бесконтрольного приема иммуностимуляторов

    Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева заявила, что многие россияне не хотят идти к врачу, предпочитая делать себе назначения самостоятельно. И это в итоге приводит к тому, что они не улучшают себе иммунитет, а, напротив, губят здоровье, сообщила газета «Известия».

    По словам Загребневой, прием таких препаратов может, в частности, привести к развитию ревматоидного артрита. Она объяснила, что перед тем как пить иммуностимуляторы, нужно провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено этой системы нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать.

    Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что не против того, чтобы люди при желании пили что-то безвредное, например, настои трав. Но другое дело, когда речь идет о каких-то серьезных вещах.

    «Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы», — предупредил он.

    Дело в том, что при аутоиммунных заболеваниях иммунная система вызывает агрессию против собственной ткани, а такие препараты ее только обостряют. Болибок добавил, что люди могут не знать о том, что у них, к примеру, развивается ревматоидный артрит, но при простуде они начинают пить иммуностимуляторы, что только обостряет болезнь. Выходом он считает регулярные обследования у специалистов.