Общество 19 декабря 2022, 18:33 Названа музыка, помогающая уснуть младенцам Веселая музыка может помочь младенцу побыстрее уснуть

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Младенцам для быстрого засыпания необходима веселая, быстрая и ритмичная музыка. К такому выводу пришли шотландские ученые, сообщил журнал Psychological Studies.

По данным сайта «Известия», что в эксперименте приняли участие семьи со 100 младенцам возрастом до недели. Ученые включали детям медленную и быструю музыку и наблюдали, при прослушивании каких композиций они быстрее всего перейдут от бодрствования ко сну.

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В результате исследования выяснилось, что младенцы быстрее всего засыпают при прослушивании быстрой и ритмичной музыки. Отмечается, что дети с музыкальным фоном засыпают лучше, чем при полной тишине.

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Кроме того, младенцы также чаще всего закрывают глаза именно под музыку.