Общество 29 ноября 2023, 11:38 Названа минимальная стоимость качественного российского вина Глава «Абрау-Дюрсо» Титов: хорошее российское вино стоит от 350 рублей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.

«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого. <…> Если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже о`кей», — отметил Титов.

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Цена вина зависит от стоимости сырья, а та, в свою очередь, — от финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих продукта. Стоимость игристого вина зависит от валюты приблизительно на 15%. Этикетки зависят от курса валют наполовину: краски, печатное оборудование и бумагу закупают за границей. Зато упаковка и стекло «абсолютно рублевые», добавил Титов. Ключевая ставка тоже в той или иной степени влияет на отрасль, считает он.