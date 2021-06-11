Названа медианная зарплата в России

В 2020 году зарплата среднестатистического россиянина выросла на 6,4%. Сумма медианного заработка составила 32 422 рубля вместо 30 458 рублей за 2019 год.

Данные предоставил Росстат на основе полученной из Пенсионного фонда информации, сообщил ТАСС. Ведомство учитывает сведения о зарплатах всех наемных работников.

Масштабное исследование Росстата 2019 года, посвященное уровню заработных плат, назвало медианной зарплатой 34 335 рублей. При этом оно охватило только сотрудников крупных и средних предприятий.

С 2021 года на величину МРОТ и прожиточного минимума влияет именно медианный доход, а не стоимость потребительской корзины. Показатель рассчитывают на основе данных ПФР. При этом МРОТ составляет 42% от медианного заработка.

Для финансовой независимости большинству россиян требуется зарплата около 74,9 тысячи рублей. У москвичей запросы выше: ежемесячно они хотят получать хотя бы 104 тысячи. Независимого в плане денег человека, по мнению респондентов, отличает возможность полностью себя обеспечить.