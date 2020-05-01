Названа категория больных COVID-19, которые чаще попадают в реанимацию

Чаще других в реанимацию попадают больные COVID-19, которые весят за сотню килограммов. Люди с лишним весом наиболее уязвимы.

«Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше», — рассказала «Вечерней Москве» столичный врач-реаниматолог, которая не пожелала назвать свое имя.

В апреле в ее работе было немало случаев, когда безнадежных больных практически возвращали с того света. Она подчеркнула, что у 80% пациентов, кроме заражения, были сопутствующие заболевания — диабет, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее эксперты из организации ISARIC назвали самые опасные сопутствующие заболевания при заражении коронавирусом. В список попали деменция, ожирение, болезни сердца и почек, астма и диабет.

За минувшие сутки российские медики зафиксировали рекордный прирост инфицированных — 7933 человек. Общее число инфицированных перевалило за 114 тысяч.