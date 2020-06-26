Названа явка первого дня голосования по поправкам в Конституцию

В первый день голосования по поправкам в Конституцию свое мнение о внесении изменений в основной закон страны высказали более 10 миллионов граждан (10 000 126). Это 9,2% от общего числа россиян, которые могут принять участие в голосовании. Об этом сообщил корреспондент «360» из информационного центра ЦИК.

В минувший четверг, 25 июня, прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию. Для удобства граждан кроме участковых комиссий, где они могли получить бюллетень и проголосовать, организовали еще и выездные комиссии.

Проголосовать можно было в специальных шатрах, которые установили на улице. Центризбирком пошел на такой шаг, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. Также можно пригласить членов избирательной комиссии домой.

Жители Москвы и Нижегородской области голосовали онлайн. Общая явка на 06:30 утра пятницы составила 49,5% от общего числа тех, кто зарегистрировался на электронное голосование.

Первый день голосования прошел спокойно. Никаких серьезных нарушений не выявили.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Последний день официально стал выходным с сохранением заработной платы, чтобы все желающие проголосовать смогли прийти на участки. Но можно прийти и раньше. Досрочное голосование продлится еще пять дней.