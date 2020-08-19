Названа информация, которая является в России служебной тайной

Минобороны России определило информацию, которая является служебной тайной. Это понятие внесут в новый проект изменений в федеральный закон «Об обороне».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на проект изменений, служебной тайной являются сведения о действиях органов власти, которые могут нанести вред обороноспособности России. К служебной тайне не относятся сведения о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека.

Точный перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, Минобороны составит по предложениям других воинских формирований и органов в области обороны.

Новый законопроект предполагает ответственность для виновных в разглашении служебной тайны. Ранее Министерство обороны предложило засекретить информацию о защите страны. Сейчас понятие служебной тайны относится только к органам власти, поэтому в СМИ иногда появляется служебная информация, касающаяся обороны.