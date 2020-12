Названа игра года по версии The Game Awards 2020

Главный приз на церемонии The Game Awards 2020 в номинации «Игра года» получила The Last of Us: Part 2. При этом игра стала победителем сразу в четырех категориях. Но зрители назвали лучшей игрой Ghost of Tsushima.

Ежегодная церемония в этот раз прошла в онлайн режиме из-за коронавирусных ограничений. Трансляция велась на YouTube-канале Thegameawards. Первое место в мире видеоигр отдали The Last of Us: Part 2. Кроме того, игра взяла призы за «Лучший аудио-дизайн», «Лучший геймдизайн» и «Лучший сюжет». Также ее посчитали самой доступной для инвалидов. Пользователи назвали лучшей игрой года Ghost of Tsushima. Еще работа получила награду за «Лучший арт-дизайн». Саундтрек оказался лучшим в Final Fantasy VII Remake, а Hades отметили за экшен. Среди VR-игр первое место досталось Half Life: Alyx, а среди RPG - Final Fantasy VII Remake. На церемонии лучшей семейной игрой признали Animal Crossing: New Horizons. Главной стратегией года назвали Microsoft Flight Simulator, а League of Legends стала лучшей киберспортивной игрой. Самой ожидаемой игрой выбрали Elden Ring. В прошлом году на церемонии The Game Awards 2020 победителем номинации «Игра года» стала Sekiro: Shadows Die Twice.